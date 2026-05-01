Goleó 4-0 a Corrientes Capital y este viernes desde las 21:30 en semifinales se medirá con Caleta Olivia. La otra “semi” la jugarán a partir de las 20, Mendoza y Paraná.

Comodoro se metió en las "semis" del Argentino de Futsal Femenino

La selección comodorense femenina de futsal se clasificó este jueves para las semifinales del Torneo Argentino de Selecciones que se disputa en el Gimnasio municipal Nº 3 del barrio Máximo Abásolo.

El elenco, que dirige Víctor Provoste, goleó 4-0 a Corrientes Capital con tantos de Agostina Cárcamo, Ariana Díaz, Nahiara Andrade y Sofía Galván.

Además, en la primera etapa, la arquera correntina Antonella Franco le contuvo un penal a Tiziana Cancino.

De esa manera, Comodoro, que llega a esta instancia con puntaje perfecto, se medirá este viernes en las semifinales y desde las 21:30 ante Caleta Olivia.

En ese contexto, el primer semifinalista del jueves fue justamente el elenco caletense, que en el clásico santacruceño goleó 6-0 a Pico Truncado con dos goles de Sabrina Lemos, mientras que los restantes los marcaron Tiziana Atencio, Paola Burgos, Aylén Llauco y Zahira Musta.

A continuación, Mendoza, el actual defensor del título, terminó con las ilusiones de Esquel al golearlo por 8-1 y de esa manera meterse a las “semis”.

Los tantos de la “Borravino” los marcaron Agostina Morales y Luna Tuccio -ambas en dos ocasiones-, Julieta Tieppo, Catalina Vicario, Rocío Alderete y Candela Giovarruscio. Dana Benavidez anotó el gol de las chubutenses.

Su rival en las “semis” -a partir de las 20- será Paraná, que, con un tanto de Mercedes Aguilar a 13 segundos del final, le ganó 1-0 a Tucumán y de esa manera, el elenco entrerriano se metió entre los cuatro mejores del certamen.

Las semifinales de este viernes y la final del certamen prevista para el sábado serán televisadas, además del canal de la CAFS, por la señal de DEPORTV.

En caso de empate al término del tiempo regular, se jugará alargue de 5 minutos cada uno y de persistir la igualdad, los finalistas se definirán desde el punto del penal.

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Panorama – Cuartos de final

JUEVES 30

- Pico Truncado 0 / Caleta Olivia 6 (Sabrina Lemos 2, Tiziana Atencio, Paola Burgos, Aylén Llauco y Zahira Musta).

- Mendoza 8 (Agostina Morales 2, Luna Tucci 2, Catalina Vicario, Julieta Tieppo, Rocío Alderete y Candela Giovarruscio) / Esquel 1 (Dana Benavidez).

- Paraná 1 (Mercedes Aguilar) / Tucumán 0.

- Comodoro Rivadavia 4 (Agostina Cárcamo, Ariana Díaz, Nahiara Andrade y Sofía Galván) / Corrientes Capital 0.

VIERNES 1 – Semifinales

20:00 Mendoza vs Paraná.

21:30 Caleta Olivia vs Comodoro Rivadavia.