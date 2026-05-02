Operaron a Diego Peretti y le colocaron un stent

El actor, de 63 años, fue sometido a una intervención programada tras un chequeo médico y ya continúa la recuperación en su casa.

Diego Peretti atraviesa un proceso de recuperación en su domicilio luego de haber sido intervenido quirúrgicamente por un problema cardíaco en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA). La operación, que estaba prevista, consistió en la colocación de un stent.

Todo comenzó días atrás, cuando el actor se realizó un control de rutina en el que los especialistas detectaron una anomalía. A partir de ese hallazgo, decidieron mantenerlo internado de manera preventiva para profundizar los estudios. “Fue a hacerse un estudio de chequeo del corazón y los médicos decidieron dejarlo internado por precaución, para realizarle más estudios de rigor”, explicó la periodista Maribel Leone.

Tras evaluar los resultados, los médicos confirmaron un cuadro de “cardiopatía isquémica”, una afección vinculada al estrechamiento de las arterias coronarias. Como parte del tratamiento, se resolvió avanzar con la intervención, que se llevó a cabo con éxito.

Luego de la cirugía, Peretti recibió el alta médica y regresó a su casa, donde continuará con la recuperación bajo seguimiento profesional.

Debido a este episodio de salud, la obra “El jefe del jefe”, que protagoniza junto a Federico D’Elía en el Paseo La Plaza, suspendió momentáneamente sus funciones. Según trascendió, se espera que el actor retome su actividad habitual en los próximos días.

EN QUE CONSISTE LA COLOCACION DE UN STENT

La colocación de un stent es un procedimiento mínimamente invasivo que se utiliza para tratar arterias coronarias estrechadas o bloqueadas, una condición conocida como cardiopatía isquémica.

Generalmente se realiza mediante una angioplastia: el médico introduce un catéter -un tubo delgado- a través de una arteria, por lo común en la muñeca o la ingle, y lo guía hasta el corazón. Una vez en la zona afectada, se infla un pequeño balón que permite abrir la arteria y restablecer el flujo sanguíneo.

Luego de ensanchar el vaso, se coloca el stent, que es una pequeña malla metálica que queda implantada en la arteria para mantenerla abierta de forma permanente. Este dispositivo actúa como un soporte interno que evita que la arteria vuelva a cerrarse, mejorando la circulación y reduciendo el riesgo de eventos cardíacos como un infarto. En muchos casos, los stents actuales liberan medicamentos para prevenir la reobstrucción.