El actor y conductor se despachó con críticas al Gobierno y al parecer se sintió algo silenciado por Juana Viale en la mesaza.

El filoso posteo de Julián Weich tras su tensa participación en la mesa de Mirtha Legrand

Luego de una emisión cargada de tensión en La Noche de Mirtha, donde Julián Weich lanzó duras críticas a la gestión social y económica del Gobierno, la polémica se trasladó al terreno digital, con un filoso y contudente mensaje del actor y conductor que no pasó inadvertido.

El paso del conductor por el programa —actualmente liderado por Juana Viale— no solo dejó declaraciones impactantes sobre el cierre de su empresa solidaria y la situación de las personas con discapacidad, sino también una sensación de censura que el propio protagonista alimentó en sus redes sociales.

Durante la transmisión del sábado por la noche, varios televidentes notaron que las intervenciones de Weich eran interrumpidas o minimizadas, especialmente cuando el debate con el economista Miguel Boggiano subía de tono.

En este marco, una usuaria de la plataforma X (anteriormente Twitter) expresó su indignación de manera directa y señaló: "Che que alguien le avise a @juanitaviale1 que está @Julyweich #Mesaza qué vergüenza".

La reacción de Julián Weich que encendió la polémica, ¿contra Juana Viale?

Lejos de dejar pasar el comentario, Julián Weich decidió romper el silencio de una manera contundente. El conductor retuiteó el mensaje de la seguidora y le sumó una frase breve pero cargada de significado: "¡Prefiero callar!".

Este posteo fue interpretado de inmediato por sus seguidores como una ratificación de que se sintió incómodo y silenciado durante el programa. La frase parece confirmar que Weich tenía mucho más para decir sobre la crisis de consumo y la falta de "bien común" que denunció en vivo, pero que el dinamismo de la mesa —o la postura de la conducción— no le permitieron profundizar.

Cabe recordar que, durante la cena, Weich había manifestado su dificultad para encontrar aspectos positivos en la realidad actual, mencionando incluso que su empresa debió cerrar tras 15 años de actividad solidaria.

Este nuevo "palito" en redes sociales suma un capítulo más al cruce de visiones entre el actor y los defensores del oficialismo, dejando en claro que el malestar del "Terrible" no terminó cuando se apagaron las cámaras del estudio.