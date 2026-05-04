Continúa la convocatoria a vecinos de la etapa 1 del loteo Radio Estación

El Municipio llama a regularizar su situación dominial antes del 27 de mayo, en un paso clave para avanzar con la pre-adjudicación de tierras.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la secretaría de Ordenamiento Territorial, convoca de manera urgente, a los vecinos del sector Radio Estación -Etapa 1-, comprendidos en las Manzanas 106, 107 y 113, bajo el marco de la Resolución N° 2653/23, para actualizar su situación dominial y avanzar en las gestiones de pre-adjudicación de la tierra.

Los vecinos deberán asistir a la Unidad de Tierras N° 1, situada en Av. Dalle Mura 225 (esquina calle Massini), del barrio Stella Maris, únicamente los días lunes, martes y miércoles, en el horario de 08:30 a 13:00 horas. Siendo la fecha límite de presentación el miércoles 27 de mayo de 2026, inclusive.

En alusión a la importancia de la actualización documental, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, subrayó la relevancia de este trámite para la seguridad jurídica de las familias del sector. “Es fundamental que los vecinos comprendidos en esta resolución se acerquen a la brevedad a nuestras oficinas en el barrio Stella Maris, para poder avanzar con las pre-adjudicaciones y dar previsibilidad a cada adjudicatario”,

En este marco, agregó que “el personal técnico estará a disposición para asesorar a los vecinos y agilizar los expedientes”.