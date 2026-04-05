El gobernador de Chubut advirtió una caída superior al 20% en el consumo de combustible y lo vinculó a la recesión.

Torres: "ya no se llena el tanque como antes"

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, se refirió a la situación económica actual y aseguró que el impacto de la recesión ya se percibe con claridad en el consumo cotidiano, particularmente en la venta de combustible.

En diálogo con el programa Empezando el Día de Radio La Red, el mandatario provincial sostuvo: “nosotros vendemos combustible y bajó más de un 20% el consumo. Ya no se llena el tanque como antes”.

Torres remarcó que esta caída no solo responde a una cuestión económica, sino también a un cambio en el comportamiento social. “Es lógico de una recesión que impacta no solo en los bolsillos de todos, sino también en el ánimo de la gente”, expresó.

En ese sentido, el gobernador también habló desde su experiencia en el sector privado. Señaló que la retracción en las ventas es evidente y sostenida en el tiempo, reflejando un escenario de menor poder adquisitivo y mayor cautela en el gasto diario.