Clientes resisten, pero igual prohíben espectáculo en "El Nido Gaucho"

Inspectores municipales suspendieron una peña folklórica tras constatar que el establecimiento no contaba con autorización para espectáculos públicos.

Pasadas las 21:30 del jueves, inspectores de Habilitaciones Comerciales de la Municipalidad se hicieron presentes en un local ubicado sobre Avenida Estados Unidos al 500, donde funciona “El Nido Gaucho”, a raíz de denuncias por ruidos molestos.

Durante la inspección, los agentes verificaron que el establecimiento no contaba con habilitación para la realización de espectáculos públicos, por lo que se dispuso la interrupción de un evento tipo peña folklórica que se desarrollaba en el lugar.

El responsable del comercio fue notificado en el momento y se labró el acta correspondiente. Según se informó, no se avanzó con la clausura del local, sino con un cierre preventivo de la actividad.

El operativo contó con el acompañamiento de fuerzas de seguridad, ante una resistencia inicial por parte de algunos clientes. Además, comisarías de la zona colaboraron para garantizar el normal desarrollo del procedimiento.