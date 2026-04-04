Fresco y algo nublado, con ascenso de temperatura el domingo

El Servicio Meteorológico anticipa condiciones estables, sin precipitaciones y con vientos leves a moderados durante el fin de semana.

Este sábado en Comodoro Rivadavia y alrededores se presenta con cielo algo nublado y una temperatura actual de 10,2°C durante las primeras horas de la mañana. La humedad alcanza el 54%, con una presión de 1019,6 hPa y vientos del oeste a 10 km/h. La visibilidad se mantiene óptima, con un alcance de hasta 30 kilómetros.

Para el resto de la jornada se espera tiempo estable, con cielo mayormente despejado y sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C y 14°C, mientras que el viento se mantendrá leve, predominando del sector norte y noreste, con velocidades entre 7 y 12 km/h.

En tanto, el domingo 5 de abril continuará con condiciones similares, aunque con un leve ascenso térmico. La jornada comenzará con cielo algo nublado y una mínima de 11°C, mientras que por la tarde se espera una máxima de 18°C con cielo parcialmente nublado.

El viento será protagonista durante el domingo, con intensidades que oscilarán entre los 23 y 31 km/h desde el norte, y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la mañana y la tarde.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse, con cielo algo nublado, descenso en la intensidad del viento y temperaturas cercanas a los 17°C. No se prevén precipitaciones en todo el período, consolidando un fin de semana con buen tiempo en la ciudad.