Once barrios de zona norte sufren corte de agua por otra avería

La interrupción del servicio comienza este sábado a las 8 y se extenderá durante 18 horas. También se registrará baja presión en otros sectores.

La interrupción del suministro de agua afectará este sábado 4 de abril a once barrios de la zona norte de Comodoro Rivadavia, debido a una avería detectada en el subacueducto Arenal–Ciudadela.

Según se informó, el corte comenzará a las 08:00 y tendrá una duración estimada de 18 horas. Los barrios alcanzados por la medida son Güemes, Sarmiento, Bella Vista Norte, Megaloteo, Padre Corti, Gesta de Malvinas, Kilómetro 18, René Favaloro, Ciudadela, Caleta Córdova y Centenario.

En tanto, desde la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) indicaron que en los barrios Kilómetro 8 y Próspero Palazzo podría registrarse baja presión en el servicio durante el mismo período.

Desde el área de Saneamiento y el Departamento del Sistema de Acueductos y Acuíferos de la entidad solicitaron a los vecinos hacer un uso racional del agua mientras se desarrollan las tareas de reparación.