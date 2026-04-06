El extravío fue en Rawson y 13 de Diciembre. Cámaras de seguridad registraron a una pareja sospechada de realizar las compras.

Se le cayó la tarjeta y la usaron para robarle 300 mil pesos

Una vecina de Comodoro Rivadavia denunció el uso fraudulento de una tarjeta de crédito perteneciente a su esposo, luego de que el plástico fuera extraviado en la vía pública durante la mañana del viernes.

Según publica Crónica, el hecho se habría producido alrededor de las 10 del Viernes Santo, tras una compra realizada en una panadería ubicada en 13 de Diciembre y Rawson. Según se presume, la tarjeta habría caído al suelo al salir del local.

Horas más tarde, la damnificada advirtió movimientos no autorizados en la cuenta bancaria, por un monto total superior a los 300 mil pesos. Ante esta situación, radicó la denuncia correspondiente para dar inicio a la investigación.

A partir de registros obtenidos por cámaras de seguridad de un comercio de indumentaria, se logró identificar a una pareja que habría efectuado las transacciones. Las imágenes ya fueron incorporadas a la causa y se encuentran en análisis por parte de los investigadores.

En paralelo, la víctima solicitó la colaboración de la comunidad para identificar a los presuntos responsables. Para aportar información, se encuentra habilitado el número telefónico 297 500-4120, y se ofrece una recompensa por datos precisos.