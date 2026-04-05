El episodio de violencia intrafamiliar se produjo en el barrio Ceferino. Al agresor le secuestraron un arma blanca de grandes dimensiones.

Terminó preso por amenazar a su abuela con un cuchillo

Alrededor de las 4 de este domingo se produjo un episodio de violencia intrafamiliar en el barrio Ceferino Namuncurá. Ocurrió en una vivienda de calle Almafuerte al 3100, donde un joven fue detenido por agredir a su abuela.

Según el informe policial, un llamado al Centro de Monitoreo alertó sobre una situación conflictiva en el lugar. Al arribar, el personal policial entrevistó a la mujer, quien manifestó que su nieto, en aparente estado de ebriedad, la había amenazado de muerte. En ese momento, la víctima no quiso radicar una denuncia, por lo que los efectivos se retiraron tras brindarle asesoramiento.

Sin embargo, minutos después, un nuevo aviso motivó el regreso de la policía. Al llegar, los uniformados escucharon gritos desde el interior de la vivienda, por lo que ingresaron de manera preventiva.

En el lugar encontraron al joven con un arma blanca en su poder. De acuerdo al relato de la mujer, el agresor volvió a amenazarla y además provocó daños en la casa, rompiendo vidrios de una ventana y un espejo en la cocina.

Ante esta situación, el violento fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial.

Se secuestró un cuchillo de alrededor de 33 centímetros con mango plástico negro.

La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer para su resguardo.