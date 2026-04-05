La emergencia se produjo este sábado a las 20:40 en la calle Código 686. Afectó una vivienda de madera que estaba en construcción.

El fuego consumió una casa en la Zona de Quintas

Según el informe de la Seccional Séptima el alerta fue recibido a través del Centro de Monitoreo. Ello motivó la intervención del personal policial que, al llegar al lugar, constató la existencia de fuego. La propiedad se encontraba deshabitada y sin propietarios identificados.

Vecinos del sector indicaron que el lugar llevaba tiempo sin moradores y no advirtieron situaciones extrañas previas al inicio del fuego, aunque señalaron que contaba con conexiones de gas.

En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios, que logró controlar el incendio. No se registraron víctimas ni daños en viviendas cercanas.