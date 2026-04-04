Oeste Juniors y Nueva Generación lideran en sus respectivas zonas

El equipo de Valle C derrotó 1-0 a Universitario y el “Albinegro” venció 2-1 a Deportivo Roca, en un nuevo capítulo del Ascenso local.

Se completó este sábado la 4ª fecha del torneo Zonal de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, que había arrancado el viernes con la aplastante victoria de Camioneros Patagónicos sobre Stella Maris, por 7-0.

Oeste Juniors, con un gol de penal de Brian Alvear, superó 1-0 como local a Universitario, en el partido interzonal, y quedó como único líder con 10 puntos, ya que Caleta Córdova, que lo acompañaba en la cima, cayó estrepitosamente por 4-0 ante Manantiales Behr de Ciudadela, que ganó con dos goles de Fabrizio Ceballos, uno de Enzo Cardozo y otro de Alan Ríos.

Mientras que Florentino Ameghino quedó como escolta con 9 unidades, tras derrotar, con goles de Lucas Mandagarán, Eric Castro y Alex Figueroa, 3-1 a Talleres Juniors. Mientras tanto, Ferrocarril del Estado goleó 5-1 a Comodoro FC, con tantos de Facundo Toranzo y Jorge Gaitán, ambos en dos ocasiones, y Gonzalo Páez. Alejandro Soto descontó para el elenco azulgrana.

En la zona B, donde lideraba Camioneros tras ganar el viernes, Nueva Generación, con un doblete de Marcos Ruiz, venció como visitante 2-1 a Deportivo Roca -que descontó a través de Alessandro Herrera- y ahora ocupa la cima en soledad, ya que San Martín, con quien compartía puntaje en lo más alto hasta la tercera jornada, perdió 2-0 ante Tiro Federal -marcó por intermedio de Juan Olmos y Facundo Costes-, que sumó sus primeros tres puntos en el certamen.

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Panorama 4ª fecha B

Zona A

- Ferrocarril del Estado 5 / Comodoro FC 1.

- Florentino Ameghino 3 / Talleres Juniors 1.

- Manantiales Behr de Ciudadela 4 / Caleta Córdova 0.

Zona B

- Deportivo Roca 1 / Nueva Generación 2.

- Tiro Federal 2 / San Martín 0.

- Camioneros 7 / Stella Maris 0.

Interzonal

- Universitario 0 / Oeste Juniors 1.

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Próxima fecha (5ª)

Zona “A”

- Talleres Jrs vs M. B. Ciudadela.

- Comodoro FC vs Florentino Ameghino.

- Oeste Juniors vs Ferro.

Zona “B”

- San Martín vs Deportivo Roca.

- Stella Maris vs Tiro Federal.

- Universitario vs Camioneros.

Interzonal

- Caleta Córdova vs Nueva Generación.