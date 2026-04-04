El principal diplomático de Irán en Argentina abandonó el país

Fue confirmado por el canciller argentino, Pablo Quirno. Se trata de Mohsen Soltani Tehrani, quien se desempeñaba como encargado de negocios de la república islámica.

En medio de la guerra en Medio Oriente y en un nuevo gesto de alineamiento geopolítico, el Gobierno confirmó que Mohsen Soltani Tehrani, quien se desempeñaba como encargado de negocios de la república islámica, abandonó el país. El hecho ocurre luego de que la gestión libertaria lo declarara como persona no grata y le otorgó un plazo de 48 horas para viajar.

El encargado de dar el anuncio fue el Canciller, Pablo Quirno, quien a través de su cuenta de X detalló: "En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex encargado de Negocios a.i. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional".

La expulsión del diplomático iraní llega en medio del crecimiento de las tensiones entre ambos gobiernos. Del lado argentino, días atrás el gobierno de Javier Milei decidió declarar a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista.

En su justificación anterior, el gobierno argentino detalló: “La República Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”, vinculando una vez más la estructura iraní con los ataques a la Embajada de Israel y a la AMIA.