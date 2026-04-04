Leandro Massaccesi era jefe de Gabinete del Ministerio Capital Humano. Su salida llegó tras revelarse que había accedido a un crédito del Banco Nación.

El hijo del exgobernador de Río Negro que pidió el crédito en el Nación

La salida de Leandro Massaccesi del Ministerio del Capital Humano se confirmó durante las últimas horas del viernes. El funcionario cumplía con el rol de jefe de Gabinete en la cartera que dirige la ministra Sandra Pettovello.

Fue la ministra quien le solicitó la renuncia a Massaccesi en una decisión preventiva tras revelarse que el funcionario había accedido a un crédito hipotecario del Banco Nación. Fuentes del entorno del Ministerio señalaron que la decisión responde a un protocolo interno de “tolerancia cero” frente a cualquier situación que pueda generar sospechas o controversias dentro de la cartera.

Leandro Massaccesi es un abogado egresado de la UBA y cuenta con una larga trayectoria tanto en la gestión pública como en la auditoría. Previo a su arribo al Gabinete nacional, Massaccesi se desempeñó en la Auditoría General de la Nación (AGN), donde trabajó estrechamente con Miguel Ángel Pichetto.

El funcionario llegó al Gobierno de Javier Milei en agosto de 2024. Su ingreso se oficializó mediante el Decreto 715/2024. Si bien formalmente ocupaba el cargo de Jefe de Asesores, Massaccesi funcionaba más bien como Jefe de Gabinete de Sandra Pettovello. Se encargaba de coordinar la gestión operativa del ministerio que ya venía golpeado por internas y renuncias previas.

No muchos lo conocen ya que no ejercía un rol protagónico y tampoco estaba envuelto en situaciones que lo dejaran ser centro de atención (hasta este viernes), pero Massaccesi tiene una conexión con Río Negro.

El funcionario pertenece a una familia de peso histórico en la política rionegrina: es hijo del histórico dirigente radical que fue gobernador de Río Negro (1987-95) y candidato a presidente de la Nación por la UCR en 1995, Horacio Massaccesi.

Leandro además fue concejal de Viedma entre 2015 y 2019, posteriormente asumió como secretario de Gobierno de la Municipalidad viedmense bajo la gestión de Mario Francioni.

Su ascenso a nivel nacional se debe en gran parte a su cercanía con el diputado nacional Miguel Pichetto, quien lo integró a su equipo en la AGN antes de su salto al Ministerio de Capital Humano.

Según lo difundido, Massaccesi habría accedido a un préstamo de aproximadamente $420 millones. Por ello al conocerse esta situación que fue el único funcionario del ministerio en gestionar y recibir este crédito tras haber asumido su cargo, la ministra Pettovello exigió su renuncia inmediata.