Flor Peña confesó que hizo un trío con Santiago Almeyda y él lo confimó

El exGran Hermano rompió el silencio tras la viralización del relato de la actriz y puso en contexto el episodio.

El nombre de Santiago Almeyda volvió al centro de la escena mediática luego de confirmar su participación en la anécdota íntima que había relatado Florencia Peña. Tras la exposición del tema en distintos programas y redes sociales, el exparticipante de Gran Hermano decidió hablar públicamente y dar su versión, aunque sin profundizar en detalles.

En diálogo con el ciclo SQP, Almeyda fue directo al punto y despejó cualquier duda sobre su involucramiento: "Fue antes de Gran Hermano, así que no sería ningún problema", aseguró, marcando con claridad el momento en que ocurrió el episodio. De esta manera, buscó ponerle un marco temporal a la historia y desligarla de su paso por el reality que lo hizo conocido.

A pesar de confirmar la situación, eligió mantener un perfil reservado. "Siempre cerré la boca; quien habló fue ella. Soy un caballero; jamás voy a hablar de lo que pasó", expresó, dejando en claro que no tiene intención de ventilar detalles íntimos. Su postura fue coherente durante toda la entrevista, priorizando el respeto por las personas involucradas.

En ese sentido, también se refirió a su vínculo con la actriz y evitó cualquier tipo de conflicto. "La mejor con Flor, la recuerdo re bien", comentó, en tono conciliador. Sus palabras apuntaron a bajar la tensión generada en torno al tema, que había cobrado relevancia tras ser mencionado en distintos espacios televisivos.

Otro de los puntos que surgieron a partir de la polémica fue la reacción de su expareja, Natalia Fava. Aunque no profundizó en la situación actual entre ambos, Almeyda dejó entrever que el episodio ocurrió antes de su relación con ella, intentando así evitar interpretaciones que pudieran generar un nuevo foco de conflicto.

La historia tomó mayor repercusión luego de que la panelista Yanina Latorre mencionara el tema públicamente, lo que derivó en un efecto dominó mediático. A partir de allí, el ex GH se vio obligado a salir a aclarar su posición frente a una situación que, hasta ese momento, había mantenido en el ámbito privado.

Con su intervención, Almeyda buscó cerrar el tema sin alimentar la polémica. Confirmó lo sucedido, contextualizó el momento y, al mismo tiempo, marcó un límite claro respecto a lo que está dispuesto a contar. En medio del ruido mediático, eligió una estrategia basada en la prudencia y el silencio, una decisión que, lejos de apagar completamente el tema, deja en evidencia cómo ciertas historias resurgen y vuelven a instalarse en la agenda pública años después.