El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la distinción para la cantante entrerriana. Durante el tratamiento del proyecto, la presidenta del cuerpo, Desireé Peñaloza, se retiró del recinto y argumentó motivos éticos e institucionales.

Nogoyá declaró "Ciudadana Ilustre" a Emilia Mernes y la viceintendenta dejó la sesión

El Concejo Deliberante de Nogoyá aprobó este miércoles la declaración de “Ciudadana Ilustre” para la cantante entrerriana Emilia Mernes, nacida en esa ciudad y con trayectoria internacional.

El reconocimiento fue tratado en el punto Nº10 del Orden del Día y contó con el respaldo unánime de los concejales.

Durante la sesión, la viceintendenta y presidenta del cuerpo legislativo, Desireé Peñaloza, abandonó el recinto. Según explicó, tomó esa decisión “por principios éticos” y “por respeto a una institución de más de 120 años” vinculada a la educación local.

La funcionaria hizo referencia a declaraciones públicas realizadas por Emilia Mernes sobre situaciones de bullying atravesadas durante su paso por el Colegio Nuestra Señora del Huerto de Nogoyá. El tema había tenido repercusión en medios regionales y nacionales.

La distinción generó repercusiones políticas y abrió un debate en la comunidad entrerriana.