El Indio Solari anticipó a Fini Lanusse hace 25 años

Una histórica entrevista del Indio Solari en el año 2000 se volvió viral por su increíble paralelismo con el caso de Fini Lanusse y la fiesta del propofol.

El macabro escándalo que involucra a la médica anestesista Delfina “Fini” Lanusse por el robo sistemático de potentes fármacos hospitalarios trajo al presente una inesperada joya del archivo del rock nacional. Los internautas revivieron una premonitoria frase del Indio Solari que parece describir a la perfección esta insólita y repudiable situación.

El escándalo de las denominadas "fiestas del propofol" generó una profunda indignación social. Mientras la Justicia investiga el oscuro entramado dentro de los quirófanos y el desvío de insumos, las redes sociales se encargaron de encontrar una asombrosa coincidencia en la cultura popular argentina.

Fue así como resurgió una vieja entrevista al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el suplemento Sí del diario Clarín en el año 2000. Fiel a su retórica directa, el músico reflexionaba sobre el consumo de sustancias e impuso un límite contundente respecto a las responsabilidades de los profesionales de la salud.

"Entiendo que un tipo que está pintando un cuadro, haciendo una película o tocando una canción se tome una pepa o una raya... porque no jode a nadie", expresaba el legendario cantante hace exactamente 25 años.

Inmediatamente después, el artista lanzaba una cruda advertencia que hoy resuena como una premonición exacta del caos investigado: "Ahora, si yo estoy entrando al quirófano para una operación a corazón abierto y veo que el cirujano se está tomando un pase... Si todavía la anestesia no me hizo efecto, me pongo la bata y me rajo".

La viralización de esta contundente cita reavivó el debate sobre los cruces letales entre el uso de drogas recreativas y el ejercicio de la medicina. Lo que hace un cuarto de siglo funcionaba como un simple ejemplo figurativo, hoy se convirtió de forma escalofriante en un expediente judicial real.