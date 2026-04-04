Marcharán por Diego Serón ante la falta de avances en la investigación

La convocatoria será este viernes 10 de abril. Denuncian demoras en la causa y piden respuestas a la Fiscalía.

La familia de Diego Ezequiel Serón (28) convocó públicamente a familiares, amigos, vecinos y allegados a participar este viernes 10 de abril de la “Marcha del Silencio y Pedido de Justicia”, bajo el lema: “Porque si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para nadie”.

La movilización tendrá carácter general, en reclamo de justicia por distintas víctimas en Comodoro Rivadavia. La concentración está prevista para las 20 horas en la plaza de la Escuela N° 83, donde se invita a los asistentes a llevar una vela o carteles en memoria del joven.

En ese marco, la madre de Diego expresó su preocupación por la falta de avances en la causa. “Todavía esperamos respuestas por parte de la Fiscalía. La investigación está estancada; no hay resultados de ADN; aún aguardamos la autopsia y la requisitoria de los celulares secuestrados”, manifestó.

Asimismo, reiteró el pedido de acompañamiento y colaboración de la comunidad. “Sin justicia no hay paz. Queremos que la verdad salga a la luz, caiga quien caiga. Mi hijo no se suicidó. Si alguien vio algo, que se comunique. Necesitamos ayuda para llegar a la verdad”, sostuvo.

Cabe recordar que el lunes 19 de enero se confirmó el fallecimiento de Diego, quien había sido reportado como desaparecido desde el 7 de enero, cuando salió de su domicilio en el barrio Las Flores para buscar “una changa”. Su cuerpo fue hallado en un sector del Camino del Centenario, en una zona de difícil acceso.

Antes de retirarse, el joven avisó a su madre que salía a trabajar. Minutos después, su teléfono celular se apagó, lo que encendió la alarma en su entorno familiar.