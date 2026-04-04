Dos detenidos por robo de cables en barrio Industrial

La policía interceptó a los sospechosos y constató que habían sustraído material de una empresa de la zona.

En la madrugada de este sábado, alrededor de las 00:30 horas, personal policial de la Comisaría Seccional Tercera detuvo a dos individuos en el marco de un operativo de patrullaje preventivo.

El procedimiento tuvo lugar en la esquina de las calles José Pinedo y Pablo Ortega, donde los efectivos observaron a un hombre empujando una camioneta. Al inspeccionar el rodado, advirtieron a simple vista la presencia de un montículo de cables tipo Sintenax, de distintos largos, en la caja del vehículo.

Ante esta situación, los uniformados verificaron con los encargados de una empresa lindante y confirmaron que los elementos habían sido sustraídos de la firma Terven.

Como resultado, se detuvo a dos personas, identificadas como Ezequiel C. P., de 26 años, y un menor de 17 años, cuyas iniciales son M.J.R.D. Además, durante el palpado de seguridad, se constató que ambos portaban armas blancas entre sus pertenencias.

Asimismo, se secuestró una camioneta Ford Ranger, presuntamente utilizada para cometer el ilícito. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.