Inflación de marzo: advierten que superaría el 3%

La estacionalidad de los útiles escolares y el shock global que provoca el conflicto en Medio Oriente en el precio del petróleo generó que se asiente en la población una alta expectativa de aumentos de precio para marzo. Sin embargo, consultoras privadas prevén que la inflación del mes continúe en la órbita del 3%, apenas por encima del 2,9% registrado en enero y febrero. El INDEC confirmó que la cifra se conocerá el martes 14 de abril a las 16.

Según PxQ Consultora, marzo tendrá una inflación del 3,2% mensual, a partir del incremento en Alimentos y bebidas, Transporte y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, que explican el 60% de la variación total del índice. Al analizar el desempeño por rubros, los principales impulsores del mes fueron los combustibles, los aumentos en carnes y derivados y las subas en los rubros vinculados a la gastronomía. Asimismo, por la reducción del bloque subsidiado, se registró un salto relevante en las tarifas “con subsidios”. En contrapartida, se observaron descensos en rubros estacionales, con bajas en paquetes turísticos y en frutas y verduras de estación.

Consultados por Ámbito, desde el centro Analytica consideraron que habrá "una inflación del 3%, con una leve suba respecto a febrero. Nuestro relevamiento de precios de alimentos y bebidas arrojó una suba del 1,9% en el promedio de cuatro semanas con una mayor estabilidad en carnes respecto a los meses previos. Sin embargo, los incrementos en combustibles, y sus efectos indirectos, van a repercutir tanto este mes como en abril. A eso se suma la alta estacionalidad en ciertos rubros, como sucede en el caso de educación".

Desde Equilibra sostuvieron que la medición final para el IPC se ubica en el 3,3%. Por su parte, un estudio Eco Go proyectó un 3% para marzo, con alimentos en 2%, en un mes caracterizado por "un fuerte aumento en educación, algo en tarifas y fuerte en combustibles". Solo la consultora lcg contraría esta percepción y apunta a un 2,9% de inflación para marzo, al igual que los últimos dos meses.

De superar el 3%, sería el mayor índice inflacionario desde marzo de2025, mes en el que el registro tocó los 3,7%. Además, sería el décimo mes consecutivo sin reducción de precios.