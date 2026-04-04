Dos detenidos por disparos y amenazas

Los aprehendidos se desplazaban en una moto e intentaron huir al ver la presencia policial.

Pasadas las 16 de este sábado, personal policial de la Comisaría Cuarta efectuaba recorridas preventivas por la calle Sarmiento, entre Carabela y Araucarias, en el barrio Las Flores, cuando observó en la calle a un ciudadano conversando con el conductor de una moto y su acompañante.

Al advertir la presencia policial, el ciudadano realizó ademanes y señaló el motovehículo.

El personal policial intentó identificar a los ocupantes de la moto, quienes aceleraron y escaparon.

Se inició una persecución que finalizó en la esquina de las calles Granaderos y Carabelas, donde los ocupantes abandonaron el vehículo y se ocultaron detrás de unos canteros. Ambos, el conductor y el acompañante, fueron aprehendidos en el lugar por los uniformados.

El denunciante refirió que le adeudaba dinero al conductor aprehendido, quien se había presentado en su domicilio, amenazándolo y efectuando un disparo al suelo sin causarle heridas.

Tras realizar un palpado de seguridad a los aprehendidos, no se halló ningún arma de fuego en su poder. No obstante, se constató la existencia y se procedió al secuestro en la vía pública de cuatro cartuchos a bala Calibre .38; un teléfono celular marca Awarsome y un teléfono celular marca Samsung.

Asimismo, se procedió al secuestro del motovehículo por carecer de la documentación correspondiente.