La acusada, de 28 años, fue imputada por lesiones leves tras un hecho ocurrido en septiembre de 2025.

Imputan a una joven por agredir a otra mujer frente a un super

La Fiscalía de Sarmiento formuló cargos contra una joven de 28 años, identificada por las iniciales M.D.L.A.M., acusada de ser la presunta autora del delito de lesiones leves, a raíz de una agresión ocurrida en la vía pública.

De acuerdo con la denuncia policial, el hecho tuvo lugar el 28 de septiembre de 2025, cuando la imputada habría atacado físicamente a otra mujer mientras ésta realizaba compras en la vereda de un supermercado ubicado sobre avenida Ingeniero Coronel, entre las calles España y Perito Moreno. Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió lesiones contusas y cortes en el rostro.

Durante la audiencia, el funcionario de Fiscalía, Matías Ayuzo, expuso los detalles del caso y señaló que la imputada no registra antecedentes penales, aunque posee otra causa en trámite que se encuentra en etapa de audiencia preliminar de juicio.

Por su parte, el juez penal Alejandro Rosales resolvió formalizar la investigación preparatoria de juicio, en función de los hechos expuestos y la calificación legal provisoria presentada por el Ministerio Público Fiscal.

En tanto, la defensa pública no presentó objeciones al planteo de la Fiscalía y propuso que el conflicto sea abordado a través de la Oficina de Solución Alternativa de Conflictos, una vía que podría permitir una resolución no judicial del caso.