El fiscal tildó a Felipe Pettinato de "perfecto inútil"

Pidió 4 años y 7 meses para el hijo del músico por el incendio donde murió su amigo Melchor Rodrigo.

En su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°14, a cargo del juicio, el fiscal Fernando Klappenbach pidió la pena de cuatro años y siete meses de prisión para Felipe Pettinato, al considerarlo autor penalmente responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte en concurso real con abuso sexual simple (caso por el que ya fue condenado por el Juzgado Correccional N°1 de San Isidro).

Para el representante del Ministerio Público Fiscal no se puede afirmar que el hijo del músico y conductor Roberto Pettinato haya dejado “librado a su suerte o a la buena de Dios” a su amigo Melchor Romero, el neurólogo que murió en el incendio de su departamento de Palermo, siniestro ocurrido en mayo de 2022.

“Sí se puede decir que sus acciones no tuvieron éxito. No se puede decir que no intentó nada, que se ‘rajó’. Hizo lo que hizo, lo que la prueba sugiere, en un estado de shock, pero no alcanzó y no pudo evitar que su amigo falleciera”, explicó Klappenbach, mientras su palabras eran escuchadas por el acusado, que estaba vestido con una camisa blanca y, cada tanto, tomaba mate, y la madre de la víctima, Delia Muzio, quienes siguieron las alternativas de la audiencia por la plataforma Zoom.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal está probado que Pettinato provocó el fuego que derivó en el incendio, pero descartó el dolo homicida. Sí habló de un actuar negligente e imprudente.

Pero para el fiscal Klappenbach en el debate no se probó el accionar doloso de Pettinato.

Para afirmar que Pettinato pudo haber intentado auxiliar a la víctima, el fiscal Klappenbach recordó que el sillón donde fue encontrada la víctima estaba tumbado y esa situación puede ser un indicio de que el imputado haya hecho algo para socorrer a Rodrigo, de 43 años.

“¿Tengo que pensar que pensar que el sillón se tumbó solo?“, se preguntó el fiscal al explicar su hipótesis.

También hizo referencia a la declaración de los testigos que declararon en el juicio, como los vecinos del edificio situado en Aguilar 2390, casi Cabildo, en Palermo, donde vivía el hijo del músico.

“Pettinato no se desentendió de su amigo. Lo digo porque surge de la prueba. Fue a buscar un matafuego, después fue a buscar otro, pero un vecino no lo dejó entrar [en el departamento]”, dijo y recordó que un testigo explicó que usaba mal el matafuego, como si estuviese en un carnaval.

“Será un inútil, un perfecto inútil por el mal uso que le dio al matafuegos, qué se yo. Pero no se puede afirmar que no hizo nada”, afirmó el fiscal.

La semana próxima será el turno de los alegatos de la defensa, a cargo de los abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti. La semana pasada, los representantes de la querella solicitaron 15 años de prisión para Pettinato.