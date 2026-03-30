Un hecho de extrema gravedad sacude a la provincia de Santa Fe. Este lunes por la mañana, un estudiante de 14 años ingresó armado a la Escuela Normal N°40 “Mariano Moreno”, en la localidad de San Cristóbal, y asesinó a un compañero durante el acto de ingreso.

Un alumno de 14 años mató a un compañero dentro de la escuela

El ataque ocurrió cerca de las 7:15, en momentos en que alumnos y docentes participaban del izamiento de la bandera. Según confirmaron fuentes oficiales, el agresor extrajo un arma de su mochila y efectuó varios disparos dentro del establecimiento.

Como consecuencia, un adolescente de 13 años perdió la vida, mientras que otros estudiantes resultaron heridos y fueron trasladados al hospital local para su atención.

Escena de pánico y desesperación

Testigos relataron momentos de caos tras las detonaciones, con alumnos corriendo para resguardarse. Parte de la secuencia quedó registrada en videos tomados por presentes, donde se escuchan disparos y gritos.

El secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz, confirmó que el agresor también es menor de edad y alumno de la institución. “Sacó un arma de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro”, detalló.

Además, indicó que el arma utilizada sería una escopeta, lo que provocó que algunos de los heridos presentaran lesiones por perdigones.

Investigación en curso

Tras el hecho, intervienen la Policía de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación, que trabajan para determinar cómo el menor logró ingresar el arma al establecimiento y cuáles fueron las motivaciones del ataque.

Desde el entorno escolar señalaron que el adolescente no presentaba antecedentes de conducta conflictiva, lo que profundiza la conmoción en la comunidad educativa.

Duelo y suspensión de actividades

Las autoridades dispusieron la suspensión de clases y la asistencia psicológica para estudiantes, docentes y familias. Además, el municipio decretará asueto y duelo en la localidad.

El hecho reabre el debate sobre la seguridad en las escuelas y el acceso a armas, en un contexto que vuelve a poner en el centro la necesidad de prevención y contención en las comunidades educativas.