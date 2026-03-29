Derivan de urgencia al niño sobreviviente del accidente en Ruta 3

El menor de 11 años fue trasladado en un vuelo sanitario tras agravarse su estado. Presenta una obstrucción renal que requiere atención en un centro de mayor complejidad.

El niño de 11 años que sobrevivió al mortal choque que tuvo lugar el 20 de marzo sobre la Ruta Nacional 3, entre Garayalde y Comodoro Rivadavia, fue derivado de urgencia en las últimas horas mediante un vuelo sanitario, luego de que su cuadro clínico se agravara.

Según se informó, el menor –oriundo de Rawson, al igual que los tres familiares con los que viajaba- presenta un trombo que provoca la obstrucción de uno de sus riñones. Ante la complejidad de la afección, los profesionales que lo atendían resolvieron su traslado a un establecimiento con mayor nivel de especialización para recibir un tratamiento específico.

El menor es el único sobreviviente del siniestro en el que murieron su madre Bárbara, su abuela Elvira y su tío Leandro, de 45, 70 y 38 años, respectivamente. El viernes fatal la familia venía en una Ecosport a Comodoro, donde tenían previsto asistir a una fiesta de 15 años, cuando impactaron de frente contra una Toyota en la que viajaban Andrés Morellato (52) y Fabiola Vanina Alonso (52), quienes se dirigían a la provincia de Córdoba.