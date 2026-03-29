La víctima tenía 26 años y fue encontrada durante la madrugada en la vía pública, en barrio Padre Corti. Fiscalía dispuso el traslado del cuerpo a la morgue.

Investigan las circunstancias de la muerte de una joven en zona norte

Una mujer de 26 años fue hallada sin vida en la madrugada del viernes último en el barrio Padre Corti, frente a Ciudadela. El episodio se registró alrededor de las 3:00, cuando –por razones de jurisdicción- personal de la Comisaría de Próspero Palazzo acudió a una vivienda ubicada sobre calle Ojo del Salado al 100 del barrio Corti, tras ser alertado por la presencia de una persona tendida en el suelo.

Al llegar, los efectivos encontraron a la joven recostada en la vía pública, junto a un hombre que se encontraba a su lado. En ese contexto, iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta el arribo del personal médico.

De acuerdo a lo informado, momentos antes la mujer había estado junto a su pareja en una reunión en una vivienda cercana. Al advertir su ausencia, el hombre salió a buscarla y la encontró en el exterior del domicilio, por lo que intentó asistirla y solicitó ayuda.

Minutos después, profesionales de la salud constataron que la joven no presentaba signos vitales y extendieron el certificado de defunción.

Durante el procedimiento se produjeron momentos de tensión entre familiares y allegados, lo que motivó la adopción de medidas preventivas para resguardar la seguridad en el lugar.

La fiscal de turno dispuso la intervención de personal de Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes y el secuestro de elementos de interés para la causa. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de los estudios de rigor.