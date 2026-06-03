Roban mercadería de una fiambrería con una falsa transferencia

Los sospechosos fueron interceptados a una cuadra del comercio, en el Quirno Costa. También estarían vinculados a otro hecho delictivo.

Dos personas fueron detenidas este miércoles por la noche luego de ser acusadas de sustraer mercadería de una fiambrería ubicada sobre la avenida Polonia al 1295, en el barrio Quirno Costa.

El hecho se registró alrededor de las 20:45, cuando el Centro de Monitoreo alertó a la Policía sobre un presunto robo en el comercio. A partir de la denuncia, se desplegó un operativo cerrojo en las inmediaciones y, pocos minutos después, personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) logró localizar e identificar a los presuntos autores, quienes se desplazaban a pie por la zona.

La aprehensión se concretó en la intersección de avenida Polonia y Lisandro de la Torre, a una cuadra del local comercial. Según informaron fuentes policiales, los detenidos tenían en su poder los elementos denunciados como sustraídos.

De acuerdo con la denuncia radicada por el propietario del comercio, una mujer y un hombre ingresaron al local simulando ser clientes y solicitaron diversos productos. Al momento de abonar, exhibieron una supuesta transferencia realizada a través de Mercado Pago, aunque el pago nunca se acreditó. Cuando la empleada intentó verificar la operación con mayor detalle, ambos abandonaron rápidamente el lugar llevándose la mercadería.

Entre los productos recuperados se encontraban dos botellas de cerveza marca Corona de 750 centímetros cúbicos y una picada de fiambres. El valor total de lo sustraído fue estimado en 43.000 pesos.

Los detenidos fueron identificados como Ezequiel R., de 27 años, y Daiana Belén M., de 30. Ambos cuentan con antecedentes judiciales. Además, según indicaron fuentes policiales, el hombre se encuentra actualmente bajo el régimen de libertad asistida y sujeto al cumplimiento de reglas de conducta.

Asimismo, las autoridades señalaron que los aprehendidos estarían vinculados a otro hecho delictivo ocurrido en jurisdicción de la Comisaría Seccional Sexta, donde habría sido sustraído un teléfono celular de un comercio. La investigación continúa para determinar su participación en ese episodio.