Una policía federal murió tras recibir un disparo y detuvieron a su hijo de 15 años

La víctima, que estaba de franco, fue baleada en su vivienda en Santa Fe. El adolescente es el principal sospechoso y la Justicia intenta determinar si se trató de un hecho intencional o accidental.

Una agente de la Policía Federal Argentina falleció este sábado por la tarde luego de recibir un disparo en la cabeza dentro de su casa, en la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez. Por el hecho, fue detenido su hijo de 15 años, señalado como principal sospechoso.

El episodio ocurrió minutos después de las 18 en una vivienda ubicada sobre la calle Gustavo Adolfo Bécquer al 1300. De acuerdo a las primeras informaciones, la mujer —identificada como Rosalía Yamila La Roza, cabo primera de la fuerza— se encontraba de franco cuando se produjo una fuerte discusión con el adolescente, quien en ese momento tenía un arma en su poder.

Tras el disparo, el propio joven dio aviso a una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias. La agente fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), en Rosario, donde los médicos constataron una herida de arma de fuego en el cráneo con pérdida de masa encefálica. Pese a los intentos por estabilizarla, murió poco después.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, que realizó peritajes y relevó evidencia para reconstruir la secuencia de lo ocurrido. Los investigadores buscan establecer si el disparo fue intencional o producto de un accidente, así como también determinar si el arma utilizada pertenecía a la víctima.

El adolescente quedó a disposición de la Justicia y bajo custodia de su padre, integrante de la Policía de la Provincia de Santa Fe y expareja de la mujer. La causa es investigada por el fuero de responsabilidad penal juvenil, que deberá definir la calificación del hecho y el grado de participación del menor.