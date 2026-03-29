Nueva avería extiende el corte de agua en zona norte

La falla se detectó durante tareas de relleno de cañerías y afecta a varios barrios. No hay horario estimado de normalización del servicio.

Este domingo 29 de marzo, durante el proceso de relleno de cañerías, se detectó una nueva avería en el mismo tramo afectado del subacueducto Arenal–Ciudadela, lo que obligó a extender la interrupción del suministro de agua en distintos sectores de la zona norte de la ciudad.

Desde la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informaron que continúa el corte en los barrios Güemes, Sarmiento, Bella Vista Norte, Megaloteo, Padre Corti y Gesta de Malvinas. A su vez, se sumaron interrupciones en Km 5 y Km 8.

En tanto, los vecinos de Próspero Palazzo podrían registrar baja presión en sus conexiones domiciliarias.

Por otro lado, la prestadora indicó que se dispondría de provisión de agua potable a partir de las 13:00 en los barrios René Favaloro, Km 17, Km 18, Centenario, Ciudadela y Caleta Córdova.

Hasta el momento, no se informó un horario estimado para la normalización del servicio. Personal operativo continúa trabajando en el lugar para reparar la avería.

Desde los departamentos de Saneamiento y Sistema Acueductos y Acuíferos de la cooperativa señalaron que se mantendrá informada a la comunidad sobre la evolución de los trabajos.