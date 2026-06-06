El accidente ocurrió durante la mañana de este sábado en Lisandro de la Torre y Cayelli. Los involucrados recibieron asistencia médica en el lugar.

Choque entre un auto y una motocicleta en el barrio Isidro Quiroga

Un nuevo accidente de tránsito se registró este sábado alrededor de las 8:00 de la mañana en la intersección de las calles Lisandro de la Torre y Cayelli, en el barrio Isidro Quiroga.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Seccional Quinta acudieron al lugar tras ser alertados sobre una colisión entre un automóvil Chevrolet Corsa y una motocicleta. El vehículo era conducido por un hombre de 53 años, mientras que la moto estaba al mando de un joven de 26 años.

Como consecuencia del impacto, ambos conductores fueron asistidos por personal sanitario en el lugar. Sin embargo, no presentaban lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Asimismo, se realizaron los correspondientes test de alcoholemia a los involucrados, cuyos resultados fueron negativos. Además, ambos conductores exhibieron la documentación obligatoria, encontrándose toda la misma en regla.