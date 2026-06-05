El acueducto de Comodoro integra el Plan Galina

Con una inversión superior a los $640 mil millones, Chubut pone en marcha más de 200 obras en toda la provincia. “Estamos saldando una deuda histórica con todos los chubutenses”, expresó el gobernador Torres.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció este viernes la puesta en marcha de un inédito Plan de Infraestructura que demandará una inversión superior a los 640 mil millones de pesos y prevé la ejecución de más de 200 obras clave para el desarrollo de localidades y comunas rurales de toda la provincia.

El mandatario provincial se refirió al convenio de compensación de deuda firmado oportunamente con el Gobierno nacional para finalizar obras inconclusas y postergadas, e indicó: “estamos ante una reparación histórica para esos pueblos que hace décadas esperan una mejor calidad de vida”.

En un discurso pronunciado ante funcionarios, intendentes, jefes comunales, empresarios y trabajadores en un colmado Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, el titular del Ejecutivo presentó los ejes centrales del proyecto, que contempla la generación de más de 4.800 empleos directos y la concreción de obras viales, habitacionales, de saneamiento y de infraestructura comunitaria, deportiva y sanitaria en toda la provincia.

La iniciativa, denominada “Plan Galina”, retoma el modelo de expansión y desarrollo promovido por el exgobernador chubutense. Financiado con recursos íntegramente provinciales, el programa aportará infraestructura clave y servicios de calidad tanto en pueblos del interior como en grandes centros urbanos. “Es un programa integral que contempla a toda la provincia y que nos permite recuperar obras que, jurisdiccionalmente, le correspondían al Gobierno nacional”, apuntó.

Torres recordó que entre los proyectos que “presentamos apenas asumimos estuvo la Ley de Transparencia de la Obra Pública”, y añadió que “desde el primer día de gestión demostramos que, cuando hay decisión política, transparencia y una administración responsable, los resultados llegan”.

Añadió que, en el marco del Plan Galina “diseñamos un mapa interactivo para que los chubutenses puedan ingresar cuando quieran y ver cuáles son las obras que se están ejecutando, en qué etapa se encuentran y cuáles son los plazos previstos en cada localidad”.

Señaló asimismo que, con planificación y cuentas ordenadas, “hoy podemos estar hablando de más de 200 obras, una inversión de más de 640 mil millones de pesos y, lo más importante, la generación de más de 4.800 empleos directos para las familias de la construcción”.

PLAN GALINA

El mandatario explicó que el nombre de la iniciativa “no es casualidad y tiene una lógica refundacional”. Manifestó que Jorge Galina “fue el primer gobernador constitucional de esta provincia y lo fue en una época en la que necesitó de todos, donde se forjaron cimientos institucionales y leyes muy importantes”.

Sostuvo en ese sentido que “hoy estamos atravesando un momento que también es bisagra para nuestra provincia, una provincia que tuvo épocas de bonanza económica muy importantes y en la que hoy tenemos la responsabilidad de contar con la madurez suficiente para aprender de los errores del pasado y no volver a cometerlos”.

El gobernador habló de “aquellas épocas de bonanza donde Chubut tenía el barril por encima de los 100 dólares y no se hicieron este tipo de obras que muestran, de manera tangible, que el desarrollo se refleja en una mejor calidad de vida para nuestros pueblos”. E indicó que “cuando constatamos los miles de millones de dólares que genera esta provincia y vemos pueblos aislados energéticamente o sin algo tan básico como el gas, es evidente que algo se hizo mal”.

REPARACIÓN HISTÓRICA

El titular del Ejecutivo precisó que, pese a que “todavía estamos pagando los créditos que esta provincia tomó y utilizó para gastos corrientes”, hoy se logró “algo inédito: recuperar la confianza y pasar de una provincia aislada financieramente a una provincia que mejora día a día su perfil crediticio”.

En ese marco, sostuvo: "nos sacamos de encima deuda vieja en mejores condiciones y ese dinero, en lugar de destinarse a gastos corrientes, se va a utilizar pura y exclusivamente para una reparación histórica en esos pueblos que hace décadas esperan que toda la riqueza que genera Chubut se vea reflejada en una mejor calidad de vida”.

VIVIENDAS Y GAS NATURAL

Asimismo, Torres indicó que en una provincia “con realidades tan heterogéneas, tomamos la decisión política de integrar con internet de alta velocidad a todos los pueblos de la provincia, de hacernos cargo de las rutas nacionales y de volver a invertir en puertos. Son obras que muchas veces no se ven, pero que nos hacen más competitivos y generan más trabajo”, señaló.

Se refirió además a la “decisión de volver a tener una política habitacional agresiva para que los chubutenses puedan acceder a una vivienda”, y explicó en ese sentido que “hoy van a poder hacerlo con un plan específico para docentes, policías, trabajadores de la salud y otros sectores estratégicos, junto con un modelo de construcción más rápido como el que se utilizó en la Cordillera”.

El mandatario anticipó que se replicará el mismo mecanismo para todos los chubutenses y adelantó que “vamos a sumar a este plan algo muy importante como son las conexiones intradomiciliarias de gas”.

ACUEDUCTO PARA COMODORO

“Hoy vinimos a demostrar lo que se hizo”, expresó Torres al destacar la ejecución de obras largamente postergadas y finalmente concretadas durante esta gestión. “La doble trocha se está ejecutando y en agosto va a estar concluida completamente; pusimos en funcionamiento el hospital más moderno de toda la Patagonia y también estamos ejecutando, en tiempo récord, 40 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 40”.

El gobernador anticipó también “la obra más importante de infraestructura de este plan y el acto de justicia más grande: le vamos a garantizar a Comodoro Rivadavia que el acueducto, el segundo más grande de la Argentina, se va a hacer en tiempo y forma”.

SALON COLMADO

En el acto, el gobernador Ignacio Torres estuvo acompañado por los intendentes de Trelew, Gerardo Merino; de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; de Esquel, Matías Taccetta; de Rawson, Damián Biss; de Paso de Indios, Héctor Méndez; de Río Mayo, Gustavo Loyaute; de Río Pico, Diego Pérez; de Sarmiento, Sebastián Balochi; de Puerto Pirámides, Jorge Perversi; de Camarones, Claudia Loyola; y de Rada Tilly, Mariel Peralta.

También participaron los intendentes de Gobernador Costa, Miguel Gómez; de Lago Puelo, Iván Fernández; de El Hoyo, César Salamín; de El Maitén, Oscar Currilén; de Cholila, Silvio Boudargham; de Gaiman, Darío James; de 28 de Julio, Luka Jones; de Tecka, Jorge Seitune; de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi; de Gualjaina, Marcelo Limarieri; de José de San Martín, Rubén Calpanchay; y de Corcovado, Ariel Molina.

El lanzamiento del plan de obra pública más importante de Chubut reunió además a los jefes comunales de Aldea Apeleg, Félix Morales; de Aldea Beleiro, Patricia Tapia; de Aldea Epulef, Paula Ayilef; de Buen Pasto, Domingo Rodríguez; de Carrenleufú, Alberto Rosas; de Cerro Centinela, Beatriz Roa; de Colán Conhué, Raúl Santander; de Cushamen, Omar González; y del Dique Florentino Ameghino, Raúl De Domingo.

Estuvieron presentes los presidentes de las comunas de Atilio Viglione, Fátima Avilés; de Ricardo Rojas, Juan Hassanie; de Facundo, Vilma Pinilla; de Gan Gan, Santiago Huisca; de Gastre, Marcelo Aranda; de Lago Blanco, Micaela Bilbao; de Lagunita Salada, Pedro Goyeneche; de Las Plumas, Sergio Bowman; de Los Altares, Alejandro Sandoval; de Telsen, Pablo Castro; y la secretaria a cargo de la Comuna Rural Paso del Sapo, Pamela Fernández.