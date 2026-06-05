Durante un control de identidad, realizado en el barrio San Martín, se comprobó que pesaba sobre él un pedido de captura.

Otro rebelde de la justicia que es detenido en la calle

A la 1:25 de este viernes, personal policial de la Sección Operaciones Policiales de Comodoro Rivadavia, que se encontraba realizando una identificación de personas, procedió al control de un hombre sobre las calles La Pinta y Margaritas del barrio San Martín.

Al momento de verificar sus datos filiatorios en el sistema, se constató que el mismo registraba un pedido de captura vigente dispuesto por el juez penal Miguel Caviglia.

Por tal motivo, se procedió a la aprehensión del sospechoso y a su posterior traslado a la Seccional Séptima para las diligencias de rigor.