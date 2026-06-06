Peritajes estructurales en Los Tilos y Marquesado

Este viernes se realizaron peritajes estructurales en los barrios Los Tilos y Marquesado, acción de la que participaron el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández; la subsecretaria de Planeamiento, Daniela Herrera, y personal de la dirección de Obras Particulares y del área de Hábitat. El objetivo fue avanzar en informes técnicos que determinen las condiciones edilicias y de habitabilidad de cada vivienda.

Al respecto, Hernández explicó que “el ingeniero Sardón está realizando un peritaje en los barrios Los Tilos y Marquesado, con el mismo método de trabajo que se realizó en la avenida Mazaredo, que consiste en confección de informes de las estructuras edilicias y la definición de la habitabilidad o no de las viviendas en función de las condiciones que presentan”.

Asimismo, aclaró que “se trata de un peritaje neutral, independientemente de los informes que realizó Obras Particulares en meses anteriores. Lo que se busca es que el informe sea objetivo y que cada titular pueda recibir una copia, estar informado y también tener la posibilidad de responder o defenderse si no está de acuerdo con lo establecido”.

En cuanto al objetivo de estas intervenciones, el funcionario indicó que “aquellas viviendas que presenten daños estructurales severos podrían pasar a una segunda etapa, donde se analizarán convenios de demolición para evitar riesgos a terceros, tanto de vecinos lindantes como personas que circulan por el sector. Como Estado tenemos la responsabilidad de resguardar la seguridad, cuando existe una construcción que representa un peligro”, sostuvo.

Respecto al cronograma de trabajo, el funcionario detalló que las inspecciones se realizarán los jueves y viernes de cada semana, mientras que los lunes, martes y miércoles se elaborarán los informes técnicos correspondientes.

“Esto nos permite mantener un orden de trabajo y contar rápidamente con los informes de las inspecciones realizadas la semana anterior. Además, vamos a informar semanalmente a los vecinos de Los Tilos, Marquesado y avenida Mazaredo sobre las tareas que se vienen desarrollando”, explicó.

Además, el titular de Ordenamiento Territorial señaló que desde el Municipio se contactará de manera individual a cada vecino para coordinar los horarios de inspección. “Entendemos que muchas personas trabajan o pueden no encontrarse en la ciudad, por eso buscamos acordar horarios y reorganizar los turnos para aprovechar cada jornada de trabajo y realizar la mayor cantidad de peritajes posibles”, afirmó.

Por otra parte, destacó que el área de Hábitat también llevará adelante informes sociales y socioeconómicos de las familias afectadas.

Asimismo, el secretario enfatizó que “por instrucciones del intendente Othar Macharashvili, se está trabajando arduamente desde el Estado para continuar buscando y brindando una solución de acompañamiento a cada vecino afectado. Tal vez no sea la ideal para todos, pero es la herramienta concreta que hoy podemos ofrecer para darles una respuesta ante esta emergencia”.