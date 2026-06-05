Atraparon a otro ladrón de neumáticos

Había robado la rueda de auxilio de la caja de una Toyota Hilux en la calle Chaco.

A las 6.30 de este viernes, personal policial de la Comisaría Segunda tomó conocimiento de que, en la calle Chaco, un testigo observó a un hombre apoderándose de una rueda que se encontraba en la caja de una Toyota Hilux de color gris.

Una vez que el patrullero llegó al lugar, el Centro de Monitoreo indicó, a través de las cámaras de vigilancia, por dónde se dirigía el sospechoso. El personal policial procedió entonces a su aprehensión y posterior traslado a la comisaría y quedó a disposición de la Justicia penal de Comodoro Rivadavia.