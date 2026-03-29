Se pasó de copas, juntó valor y se fue a tirar piedras a la comisaría

Un hombre de 33 años fue detenido este domingo alrededor de las 5:30 luego de arrojar piedras contra la sede de la Comisaría Séptima, ubicada en el barrio Máximo Abasolo.
De acuerdo con fuentes policiales, el cabo que se encontraba a cargo advirtió la situación cuando el individuo, sin remera, en estado de exaltación y con signos evidentes de haber consumido alcohol, comenzó a atacar el ingreso al edificio. Como consecuencia, se registraron daños en el vidrio de la puerta.
Ante la agresión, el personal salió de la dependencia y logró reducir al hombre, quien opuso resistencia al momento de la aprehensión. Según se indicó, “fue necesario emplear la fuerza pública mínima e indispensable para neutralizarlo”.
El detenido quedó alojado en el sector de aislamiento y a disposición de la justicia.