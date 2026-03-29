Ocurrió durante la madrugada en la Seccional Séptima del barrio Abasolo. El sospechoso, de 33 años, fue reducido luego de provocar daños en la puerta de acceso.

Se pasó de copas, juntó valor y se fue a tirar piedras a la comisaría

Un hombre de 33 años fue detenido este domingo alrededor de las 5:30 luego de arrojar piedras contra la sede de la Comisaría Séptima, ubicada en el barrio Máximo Abasolo.

De acuerdo con fuentes policiales, el cabo que se encontraba a cargo advirtió la situación cuando el individuo, sin remera, en estado de exaltación y con signos evidentes de haber consumido alcohol, comenzó a atacar el ingreso al edificio. Como consecuencia, se registraron daños en el vidrio de la puerta.

Ante la agresión, el personal salió de la dependencia y logró reducir al hombre, quien opuso resistencia al momento de la aprehensión. Según se indicó, “fue necesario emplear la fuerza pública mínima e indispensable para neutralizarlo”.

El detenido quedó alojado en el sector de aislamiento y a disposición de la justicia.