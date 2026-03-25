Recuperan una moto con pedido de secuestro en un control

El procedimiento se realizó en la intersección de avenida Polonia y Vuelta de Obligado. El conductor no tenía documentación y el rodado registraba un requerimiento de la División Sustracción de Automotores.

Un control vehicular realizado durante la tarde del martes derivó en el secuestro de una moto que tenía un pedido activo.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Comisaría Seccional Tercera, en conjunto con agentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), y se llevó adelante a las 18:15 de este martes en la intersección de avenida Polonia y Vuelta de Obligado. En ese lugar, los efectivos interceptaron una motocicleta Corven de color negro.

Al momento de identificar al conductor, M.P., los agentes constataron que no contaba con la documentación obligatoria para circular: carecía de licencia de conducir, seguro y cédula del vehículo. Por esta infracción, se labró el acta correspondiente.

Sin embargo, al verificar los datos en el sistema Mi-minseg, se detectó que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente, solicitado por la División Sustracción de Automotores.

Ante esta situación, se dio intervención a la funcionaria del Ministerio Público Fiscal, Cintia Iglesias, quien dispuso el secuestro preventivo de la motocicleta. El vehículo quedó alojado en la dependencia policial interviniente, a la espera de nuevas disposiciones judiciales.