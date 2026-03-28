Se impuso en suplementario 84-83 y de ese modo logró su octavo triunfo seguido que le permite estar en lo más alto de la fase regular. Cisneros fue el goleador del juego con 23 puntos.

Gimnasia venció a Oberá y llegó a la punta de la Liga Nacional

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se convirtió este sábado en el nuevo líder de la Liga Nacional de Básquet. Fue al derrotar de visitante y en suplementario a Oberá Tenis Club de Misiones por 84-83, en un partido donde el tiempo regular había finalizado igualado en 77.

De esa manera, los de Pablo Favarel sumaron la octava victoria en fila y se subieron a lo más alto de la competencia con 21 triunfos y 11 derrotas.

El intenso encuentro, que se jugó en el estadio Dr. Luis Augusto Derna, tuvo el arbitraje de Fabricio Vito, Alberto Ponzo y Sebastián Vasallo, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 22-16, 33-32, 54-64 y 77-77.

Los dirigidos por Fabio Demti batallaron todo el juego para quebrar la defensa del rival, que fue compacto en casi todo el partido. Con Vorhees, Draper y Brocal como principales cartas ofensivas. En defensa, hubo buenos desempeños de Barrales y el ingreso de Azpilicueta sumó en los dos aros en momentos importantes. Por su lado, Gimnasia estuvo certero Toretta (4/8 en triples) y Carrasco (3/6 en triples), además del juego interno de Cisneros y las penetraciones de Chacon, fundamentales en el cierre del juego.

OTC lo tuvo a su favor faltando poco más de un minuto, hizo una diferencia de 4 puntos. Pero Gimnasia encontró una falta y doble; más otra conversión de Chacón que lo pusieron adelante por la mínima. Si bien el cierre fue para el local, no pudo lanzar cómodo y el juego terminó a favor de Gimnasia por 83-84, informó Prensa Oberá.

En Gimnasia, que obtuvo la cuarta victoria en fila de visitante, Anyelo Cisneros fue el goleador del juego con 23 puntos, 10 rebotes, 3 recuperos y 2 tapas, además de haber tenido 3 pérdidas.

El ala pívot venezolano, estuvo bien acompañado por el base Emiliano Toretta, autor de 21 puntos, con 6 rebotes, 5 asistencias, 2 recuperos y solo una pérdida.

También fueron clave los aportes de Marcos Chacón (15 tantos y 3 asistencias) y del chileno Sebastián Carrasco, autor de 12 unidades, 3 rebotes y 3 pases gol.

Además, también fue importante el trabajo del pívot ecuatoriano Bryan Carabalí, que sin bien no anotó, aportó defensa y metió una tapa a Lucas Andújar, cuando el juego estaba igualado en 77.

En el elenco misionero, que resignó una racha de cuatro victorias en fila, su mejor vía de gol fue el pívot William Vorghees, goleador de su equipo con 22 puntos y 14 rebotes, 2 recuperos y solo una pérdida, mientras que Daviyon Dreper aportó 19 tantos y 15 marcó el escolta Agustín Brocal, quien además tomo 6 rebotes y metió una tapa.

En las próximas horas, Gimnasia se trasladará hasta Buenos Aires, para visitar este lunes a San Lorenzo en el cierre de la última gira por la fase regular.

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Síntesis

Oberá 83 (77) / Gimnasia 84 (77)

Oberá (22+11+21+23+6): Bruno Sansimoni 2, Agustín Brocal 15, Santiago Barrales 9, Daviyon Draper 19 y William Vorhees 22 (fi); Lucas Andújar 6, Alejo Azpilicueta 7, Dwayne Russell 1 y Jabari Bird 2. DT: Fabio Demti.

Gimnasia (16+16+32+13+7): Emiliano Toretta 21, Federico Grun 2, Martiniano Dato 5, Anyelo Cisneros 23 y Bryan Carabalí (fi); Kenneth Horton 0, Marcos Chacón 15, Carlos Rivero 0, Sebastián Carrasco 12 y Mauro Cosolito 6, DT: Pablo Favarel.

Parciales: 22-16, 33-32, 54-64 y 77-77.

Arbitros: Fabricio Vito, Alberto Ponzo y Sebastián Vasallo.

Estadio: Dr. Luis Augusto Derna (Oberá).