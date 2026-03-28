Othar: "Camuzzi ya abusó demasiado"

El intendente de Comodoro Rivadavia intensificó su postura frente a la empresa distribuidora de gas. Cuestionó su falta de inversiones y reclamó en defensa de los vecinos que llevan años esperando la conexión al gas.

El intendente de Comodoro, Othar Macharashvili, renovó sus críticas a la empresa Camuzzi, por su demora en la extensión de redes troncales, inacción que afecta a la población que, en algunos casos, está aguardando hace años la conexión al gas natural.

En este contexto, el jefe comunal expresó: “Enargas debe inhabilitar a Camuzzi”, reafirmando la postura expuesta en el discurso del 3 de marzo en el marco de la inauguración del periodo ordinario de sesiones del Concejo Deliberante, espacio en el que le solicitó a los diputados y senadores nacionales presentes, que contribuyan con sus esfuerzos en los planteos que realizan en nombre de los habitantes de la ciudad que aún carecen del servicio de gas; en algunos casos con demandas que llevan años.

“Camuzzi abusó demasiado”, sostuvo Macharashvili en alusión a la situación que se reproduce también en otras ciudades patagónica. “Como municipios, nos estamos haciendo cargo de las redes troncales y la distribución principal del gas, algo que no nos corresponde”.

En Comodoro la situación se evidencia en barrios de reciente conformación, como el Acceso Sur (conocido como fracciones 14 y 15), donde la falta del servicio incide en economías al límite, que se ven aún más afectadas por costos que deben afrontar para calefaccionarse, ya sea con leña, garrafa o electricidad.

En este contexto, el mandatario comodorense se pone al frente de un reclamo que cobró aún más fuerza en el último año, sobre todo luego de que Enargas avalara la extensión de la concesión a Camuzzi por otros 20 años desde 2027, cuando expira el contrato firmado en 1992 por el gobierno nacional de Carlos Saúl Menem.

“Para distritos como el nuestro es una erogación enorme y, sinceramente, ya no estamos en condiciones de afrontar la demanda”, sostuvo el intendente en referencia a los gastos que deben realizar los municipios que ya padecen ajustes desde Nación en diversos ítems.

“Los gobiernos provinciales e intendentes, debemos elevar la voz y comprobar que la compañía ha incumplido con lo que debía hacer cuando se hicieron cargo de la concesión. Tenemos fundamentos para avanzar en la quita de la concesión o en la no renovación del mismo”, expresó Macharashvili.

Como ejemplo de la situación, el mandatario citó declaraciones de dirigentes políticos de otros puntos de la región, como Tierra del Fuego, donde también se padece la falta de voluntad de la empresa. En este sentido, el exsecretario de Energía de aquella provincia, Moisés Solorza, le pidió públicamente al gobernador Gustavo Melella, que se ponga a trabajar en el pedido a Nación para que no se renueve la concesión que avaló Enargas.

Además, mencionó que, en 2016, la entonces gobernadora, Rosana Bertone, planteó formalmente ante Enargas, junto a su par de La Pampa, Carlos Verna, una “revisión tarifaria integral” y ratificó su postura de que se revoque la concesión a la empresa Camuzzi Gas del Sur, al expresar que en ese momento que en “los años de concesión, Camuzzi no hizo las obras ni cumplió con los cuadros tarifarios”.