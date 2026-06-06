Jornada de salud para familias del CPB Abásolo

La propuesta reunió atención pediátrica, odontológica, vacunación, controles de enfermería y talleres de nutrición, kinesiología y primeros auxilios. La actividad fue impulsada de manera conjunta por las secretarías de Salud y de Desarrollo Humano y Familia, con el acompañamiento de la organización Pequeños Socorros.

En el marco de las políticas municipales orientadas a fortalecer la atención primaria de la salud y acercar servicios esenciales a los barrios, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia desarrolló una Jornada de Salud Integral en el Centro de Promoción Barrial (CPB) Máximo Abásolo, destinada a las familias que participan de las distintas propuestas que se llevan adelante en el espacio.

Estuvieron presentes el secretario de Salud, Jorge Espíndola; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; la directora del CPB Máximo Abásolo, Giovana Sandoval; integrantes de la organización Pequeños Socorros y vecinos que participaron de las distintas propuestas desarrolladas durante la jornada.

Durante la actividad se brindó atención pediátrica, odontológica, vacunación, controles de enfermería y asesoramiento social, además de talleres vinculados a la nutrición, la actividad física y las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Al respecto, Jorge Espíndola destacó: “a través de un trabajo conjunto entre las distintas áreas municipales acercamos una propuesta integral para las familias que concurren al CPB Máximo Abásolo, respondiendo a una demanda concreta vinculada al acceso a la salud y a las acciones de prevención”.

En esa línea, explicó: “se dispuso un circuito de atención que comenzó con enfermería para el control de libretas sanitarias y la actualización de vacunas de calendario, para luego continuar con las consultas pediátricas, odontológicas y clínicas. Además, se desarrollaron talleres de nutrición, kinesiología y actividades de promoción de hábitos saludables”.

Asimismo, señaló: "contamos con el acompañamiento de la organización Pequeños Socorros, que brindó una capacitación en RCP, y también acercamos un equipo de trabajo social para atender aquellas situaciones que requieran acompañamiento específico. La idea es estar cerca de los vecinos y brindar respuestas integrales”.

Ángel Rivas, valoró la articulación entre las distintas áreas municipales al afirmar: “desde el primer día venimos trabajando de manera conjunta, entendiendo que la prevención y la promoción de la salud requieren del compromiso de todos los equipos”.

“Para nosotros es muy importante poner a disposición este espacio tan significativo para el barrio como es el Centro de Promoción Barrial Máximo Abásolo, donde diariamente transitan numerosas familias. Poder acercar servicios vinculados a la pediatría, la clínica médica, la odontología y la vacunación significa seguir fortaleciendo el acompañamiento que brindamos a los vecinos”, sostuvo.

Rivas remarcó: “estas jornadas también permiten sumar instancias de capacitación y concientización sobre distintas herramientas y acciones que pueden resultar fundamentales ante situaciones de emergencia, fortaleciendo el cuidado y el bienestar de nuestros vecinos”.