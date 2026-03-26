Un aviso de un transeúnte permitió a la policía interceptar al sospechoso en cercanías de plaza Las Naciones. El rodado fue hallado con daños y su propietario fue localizado.

Robó una moto en Las Torres y fue detenido tras persecución

Un joven de 20 años fue detenido durante la madrugada de este jueves, acusado de sustraer una moto del barrio Las Torres.

El hecho se registró alrededor de las 4:30, cuando un transeúnte alertó a la guardia policial sobre la sustracción de una moto y aportó características de la vestimenta del presunto autor. A partir de esa información, personal de la Comisaría Seccional Primera se dirigió al lugar y localizó a un individuo con rasgos coincidentes en inmediaciones de la plaza Las Naciones, quien intentó darse a la fuga.

Los efectivos lograron interceptarlo y proceder a su identificación, mientras que otro móvil realizó un rastrillaje en la zona. En ese recorrido, los uniformados encontraron el motovehículo —una Mondial 110— sobre la calle Piedra Buena, con daños en su parte delantera.

Posteriormente, se estableció el sitio exacto del robo y se ubicó al propietario del rodado. Según se constató, el autor del hecho había cortado la cadena de seguridad para concretar la sustracción.

El detenido fue identificado como Thiago Marcelo T., de 20 años.