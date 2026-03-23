Un cumpleaños terminó en una balacera que dejó tres heridos

El festejo se descontroló durante la madrugada del sábado en el camino Roque González. Hubo tiros, corridas y al menos tres personas lesionadas. Un policía fue atacado al intervenir.

Un festejo de cumpleaños terminó en un episodio de violencia durante la madrugada en camino Roque González, con disparos de arma de fuego, personas heridas y un efectivo policial que fue atacado al intervenir.

Según la información oficial, un efectivo que se encontraba en el puesto policial del sector observó que, desde un domicilio ubicado a unos 50 metros sobre el camino Roque González, varias personas salían corriendo. En ese momento también se escucharon al menos tres detonaciones de arma de fuego.

Ante esa situación, el policía intervino y, en ese contexto, uno de los presentes apuntó hacia él y efectuó un disparo que no logró herirlo. Mientras el agresor escapaba, otro individuo disparó desde la planta alta de la vivienda. El proyectil atravesó un vidrio e impactó en el abdomen de un joven.

El operativo posterior permitió la detención de un sospechoso de 19 años y el secuestro de un arma de fuego calibre .22. Como saldo, tres personas resultaron con lesiones, entre ellas el joven herido de bala, quien se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo a lo informado, la vivienda había sido alquilada para la celebración y el conflicto se habría originado tras el robo de un teléfono celular durante la fiesta.

El joven detenido fue imputado por abuso de armas y lesiones con arma de fuego, aunque recuperó la libertad tras la audiencia de control.