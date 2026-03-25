Desde MR ratifican continuidad de los trabajadores

Desde Grupo MR SRL afirmaron que el pliego licitatorio contempla la transferencia del personal a la empresa adjudicataria.

Tras la adjudicación del servicio de transporte urbano a Grupo MR SRL por el total de las líneas y por un período de diez años, uno de los ejes que comenzó a tomar relevancia es la situación de los trabajadores del sector. En ese sentido, el abogado de la firma, Gastón Acevedo, buscó llevar tranquilidad al señalar que la continuidad laboral está contemplada en las condiciones del proceso.

“El propio pliego garantiza la continuidad de los puestos laborales, ya que establece que el personal debe ser transferido a la nueva adjudicataria”, explicó en diálogo con Radio del Mar, dejando en claro que el cambio de concesión no implicaría la pérdida de fuentes de trabajo.

La adjudicación fue notificada recientemente a la empresa, que se quedó con el 100% de las líneas tras un proceso licitatorio que, según Acevedo, “se trabajó con mucho fundamento y con muchas consideraciones técnicas”. En esa línea, sostuvo que “no fue una sorpresa porque todo el proceso venía dirigido de esta manera”.

El abogado también hizo referencia a los criterios que incidieron en la definición y apuntó que la empresa Patagonia Argentina “no cumplía con las condiciones del pliego”, lo que terminó de inclinar la balanza.

Además, valoró el rol del Ejecutivo municipal en la resolución final. “El intendente se apoyó en la decisión técnica de la comisión”, indicó, y agregó: “Es un buen día para el Estado, para el municipio y para nosotros que ganamos”.

En paralelo a la continuidad del personal, desde la firma adelantaron que el nuevo esquema podría incluir una renovación de unidades. “Se habla de entre 90 y 120 colectivos nuevos, aunque eso dependerá del contrato de adjudicación y de cómo se organice la prestación del servicio”.