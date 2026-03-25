Dos detenidos tras un robo de mercadería valuada en más de $360 mil

El procedimiento se inició a partir de una alerta en una farmacia de kilómetro 3 y derivó en un rastrillaje que permitió ubicar a los sospechosos. La mercadería había sido sustraída de distintos comercios.

Personal policial de la Comisaría Distrito Mosconi intervino este miércoles por la tarde, alrededor de las 17:50, tras una denuncia por un robo ocurrido en inmediaciones de avenida Fray Luis Beltrán y Francisco de Viedma.

De acuerdo con lo informado, efectivos que realizaban tareas de patrullaje preventivo fueron alertados por un empleado policial que se encontraba en el lugar junto a un trabajador de la Farmacia Social. Según se indicó, momentos antes un hombre y una mujer habían ingresado al local y sustraído un bolso tipo cartera, para luego darse a la fuga.

A partir de esa situación, se desplegó un rastrillaje en la zona que permitió demorar a los sospechosos. Durante el palpado de seguridad, los uniformados constataron que en el interior del bolso transportaban diversos productos alimenticios y de limpieza, entre ellos hamburguesas, carne picada, lengua vacuna y jabones líquidos.

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Al verificar los artículos, se detectó que tenían etiquetas correspondientes a los comercios La Anónima y Cooperativa Obrera. Ante ello, el personal policial realizó recorridas por esas sucursales y, tras revisar las cámaras de seguridad, se estableció que los elementos habían sido sustraídos de dichos locales.

El valor total de la mercadería recuperada asciende a 361.466 pesos. Los demorados fueron identificados como Cristian Leonardo G., de 36 años, y Yolanda Miriam B., de 56.