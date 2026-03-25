Un efectivo que circulaba de civil intervino al advertir movimientos sospechosos en una vivienda. Persiguió a los individuos y logró detener a uno de ellos, que lo amenazó con un arma que no estaba en condiciones de disparar.

Intentó escapar tras ingresar en una vivienda y le apuntó a un policía

Un efectivo de la Policía del Chubut que se desplazaba en su vehículo particular intervino durante la noche del martes en un presunto intento de robo en el barrio Quirno Costa.

El hecho se registró cerca de las 23:00, cuando el uniformado advirtió a varios sujetos saltando el cerco perimetral de una vivienda sobre avenida Roca.

Ante esa situación, el agente detuvo su marcha, se identificó y dio la voz de alto. Lejos de acatar la orden, los sospechosos emprendieron la huida a pie, lo que derivó en una persecución que se extendió hasta la intersección de Carlos Gardel y Rincón del Paraíso.

En ese punto, uno de los jóvenes extrajo un arma de fuego y apuntó directamente contra el policía. Sin embargo, al no producirse disparos, el efectivo logró reducirlo de manera inmediata.

El detenido fue identificado como F.S.G., de 24 años. Durante el procedimiento, personal de la Comisaría Seccional Cuarta secuestró una pistola con la numeración limada y piezas faltantes, que no contaba con cargador ni municiones.