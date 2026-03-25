Impugnan la condena a un acusado por el robo a un chofer de Uber

La defensa de Blas Bustamante cuestionó su rol como coautor del hecho y pidió su absolución o, en forma alternativa, que se considere tentativa. La fiscalía solicitó confirmar la sentencia. El fallo se conocerá el 31 de marzo.

La Cámara en lo Penal de la ciudad llevó adelante este miércoles la audiencia de impugnación ordinaria en el caso que tiene como condenado en primera instancia a Blas Esteban Bustamante por un robo agravado a un chofer de Uber. El planteo fue impulsado por su defensa, que apuntó contra la valoración probatoria y la atribución de coautoría.

El hecho ocurrió el 15 de octubre de 2024, alrededor de la 1:20, en inmediaciones de la Escuela San José Obrero. Según lo expuesto en el juicio, Bustamante y otro individuo abordaron un Ford EcoSport solicitado mediante la aplicación Uber, en el que viajaban el conductor y su pareja. El recorrido finalizó en la intersección de Gustavo Bahamonde y Miguel Amado, en el barrio Moure.

Al llegar al destino, ambos pasajeros habrían extraído armas de fuego y, tras amenazar al conductor, le exigieron la entrega de sus pertenencias. Bajo intimidación, le sustrajeron 3 mil pesos y un teléfono celular Samsung. Luego descendieron del vehículo y escaparon a pie por un pasaje cercano. De acuerdo a la acusación, uno de los involucrados instó a Bustamante a disparar contra la víctima, lo que finalmente no ocurrió.

El tribunal de primera instancia encuadró el hecho como “robo agravado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada”, en calidad de coautor, y lo condenó a cuatro años de prisión efectiva, además de declararlo reincidente por segunda vez.

Durante la audiencia, la defensa sostuvo que no se discute la existencia del hecho, sino la participación de Bustamante. En ese sentido, afirmó que “la fiscalía no ha traído al debate elementos de peso” y cuestionó la interpretación de la prueba que derivó en la condena. El imputado, señalaron, negó su intervención a lo largo de todo el proceso. Por ello, solicitaron la revocación del fallo y su absolución, o bien que el caso sea recalificado como tentativa.

La fiscalía, en cambio, defendió la sentencia y remarcó que la identificación de Bustamante en rueda de reconocimiento fue “contundente”. Añadió que existen otros indicios que lo ubican como autor del hecho y que el recorrido fotográfico previo no invalida dicha medida probatoria. En esa línea, pidió que se confirme la condena en todos sus términos y rechazó la alternativa propuesta por la defensa.

El tribunal, integrado por los jueces Cecilia Codina, Martín Montenovo y Mónica García, pasó a deliberar y anunció que dará a conocer su veredicto el próximo 31 de marzo al mediodía. En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general Verona Dagotto, mientras que la defensa fue ejercida por el defensor público Gustavo Oyarzun.