Le apuntan al abogado Castro por el pedido de plata

Según los padres del reo, habría sido su expareja quien filtró el video que salpicaba a la familia Miquelarena.

“Me di cuenta por el video que el pibe me robó; se aprovechó de la desesperación de mi mujer. Todo mi trabajo que yo hago en la temporada se lo tuve que dar a él”, afirmó Pablo Ferreyra, padre del reo que recuperó la libertad luego de que la fiscal Julieta Gamarra pidiera para él solo un año de prisión.

Según dijo el hombre a Jornada Radio –medio con el que habló junto a su esposa Irene Ramírez-, el abogado Martín Castro les pidió 12 millones de pesos para bajar la condena de su hijo.

“Éramos tres personas las que estábamos ahí en ese edificio y si ven bien el video, yo no puedo estar entregando dinero y estar grabando a la vez. Alguien del entorno familiar sí lo grabó; no sé si fue en forma de resguardo o qué; yo no sabía en el momento que estaban grabando”, acotó Irene, la mamá, al referirse a la difusión del video que provocó un escándalo la semana pasada, llevando a que tanto la fiscal Gamarra, como el procurador Jorge Miquelarena, solicitaran en la Justicia su autovindicación. Es que Gamarra es pareja de Rodrigo Miquelarena, sobrino del jefe de fiscales y actual subsecretario de Justicia de la Provincia. Rodrigo Miquelarena comparte su estudio con el abogado Castro.

Irene explicó que al abogado lo conocían porque ya había representado a su hijo en otras causas anteriores pero que era la primera vez que realizada una maniobra como la reflejada en el video, donde pide dinero supuestamente para que la fiscal beneficiara a Pablo Jr.

“El me dio a entender que Julieta Gamarra era la que había pedido ese dinero. Yo no la conozco a la fiscal; solo de verla en las audiencias”, apuntó la mujer.

Según Pablo Ferreyra padre, “nosotros nunca llevamos un video a ningún lado. En ese momento había tres personas y una estaba grabando; mi hijo se separa de su mujer y a los dos días sale el video. Entonces estamos pensando que una sola persona de las tres que estaban ahí tenía el video. Y yo digo que fue un despecho de una mujer al separarse de su marido”.

Irene confirmó que el video es real y detalló cómo fue la negociación con Castro al contar que el abogado “nos dice que Julieta, la fiscal, va a pedir cuatro años de prisión para mi hijo; que se puede llegar a un arreglo; que él va a pedir menos. En el estudio cuando nos llama me dice que yo tenía que pagar 12 millones para que mi hijo quedara con un año. Yo no sé si fue él o para dónde fue el dinero… la verdad no sé”.