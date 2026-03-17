Othar se interiorizó de un proyecto de viviendas de construcción rápida

El intendente visitó la planta de la empresa Petroquímica, donde le presentaron la iniciativa que tiene relación con los afectadas por el desplazamiento del Cerro Hermitte.

La recorrida se llevó adelante este martes, con la participación del intendente Othar Macharashvili, el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; y directivos de Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), quienes brindaron detalles acerca de las distintas producciones que se llevan adelante en el predio de la empresa, ubicado en Km. 8.

Durante el encuentro, técnicos de la firma expusieron un proyecto que contempla el desarrollo de un plan de viviendas, utilizando materiales producidos en la región y mano de obra local, con el objetivo de generar soluciones habitacionales rápidas y sostenibles para las familias afectadas por la emergencia geológica.

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Esta iniciativa apunta a articular esfuerzos entre el sector público, el ámbito del conocimiento y el sector productivo para avanzar en alternativas que permitan brindar respuestas concretas a los vecinos que debieron ser reubicados por cuestiones de seguridad.

En ese marco, Macharashvili destacó la importancia de promover proyectos que lleven soluciones a las necesidades más urgentes de la comunidad, involucrando a la industria local y generando oportunidades de trabajo en la ciudad. Asimismo, remarcó la necesidad de continuar impulsando espacios de articulación con empresas e instituciones para encontrar alternativas innovadoras para resolver problemáticas urbanas.

Por su parte, Zárate indicó que, en primera instancia, “hicimos un recorrido por toda la empresa, observando la producción y los distintos tipos de productos, y analizando la situación de PCR en la región”, para, posteriormente, presenciar una presentación de “un proyecto en particular de vivienda social, que puede tender a la autoconstrucción, basada en materiales existentes en Comodoro Rivadavia y producidos por la propia empresa”.

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El funcionario añadió que “nos comentaron algunas experiencias que ya se han realizado con éxito, por lo cual esto representa una propuesta muy interesante para evaluar e incluso mejorarla técnicamente, teniendo en cuenta la necesidad actual que tiene Comodoro en materia habitacional. A su vez, se pueden generar instancias de formación para aquellos vecinos quieran incursionar en esta estrategia de la autoconstrucción y también facilitar parte de las políticas municipales de promoción de la vivienda”.

Del mismo modo, Zárate resaltó la vocación por parte de la empresa de generar un producto “orientado a la vivienda social, que realmente llevaría una marca de Comodoro, por las características de sus materiales y por las especificaciones técnicas que esto tiene. Desde la Agencia, tenemos la disposición para avanzar con la capacitación en oficios relacionados con distintos materiales de la construcción”.

SOLUCION PARA LA EMERGENCIA HABITACIONAL

La recorrida permitió interiorizarse sobre las características del proyecto y avanzar en el análisis de su factibilidad, en el marco de las acciones que el Municipio lleva adelante para brindar respuestas a las familias afectadas por el desplazamiento del Cerro Hermitte.

En ese contexto, el gerente comercial de PCR, Claudio Herrera, señaló que “le mostramos al intendente las fábricas de premoldeados, bloques, adoquines y otros productos de hormigón que posee nuestra empresa en Comodoro de hace mucho tiempo, como así también la planta de viguetas pretensadas para techos”.

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También dio detalles acerca del proyecto, que consiste “en un kit de una vivienda de 60 metros cuadrados, con la idea de proponerlo para brindar soluciones habitacionales, dado lo que sucedió en la zona del Cerro Hermitte. Esto se produciría con materiales que se fabrican aquí y emplean gente de la ciudad”.

“Hemos tenido experiencias con este tipo de viviendas, con cooperativas de Trelew. Son casas de construcción bastante rápida, que incluyen un dormitorio, un salón de estar y un baño completo, elaboradas con bloques y viguetas de hormigón, cemento local, con la característica de que son modulares y pueden ser ampliadas a futuro si el terreno lo permite; además, los bloques quedan muy bien a la vista, lo que reduce tiempos a comparación de la construcción tradicional, y su durabilidad es mucho más extensa, lo que significa un ahorro a futuro”, explicó.