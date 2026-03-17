Murió sin poder reencontrarse con sus bisnietos

Silvia Behr tenía 94 años y realizaba gestiones en la Oficina de Familia para ver a sus bisnietos, pero sin respuestas. Sufrió una descompensación que derivó en su muerte.

La causa está a cargo del juez Pablo Pérez. “Este juez reconoce que la abuela no tenía medidas cautelares y tampoco le iban a poner por la edad y ser la bisabuela; nunca se le respetó ver a los chicos”, aseguraron familiares de Silvia Behr.

No poder tener contacto con sus 4 bisnietos desde 2022 fue un padecimiento para la mujer que afectó seriamente su salud. Tenía 94 años cuando falleció el último lunes 16 de marzo.

“Hay cuatro chiquitos que están sufriendo”, expresó ella ante El Patagónico en 2024, cuando decidió hacer pública su situación ante lo que consideraba “indiferencia” de la Justicia de Familia de Comodoro.

Por una denuncia, los familiares a cargo de los menores les impiden desde hace cuatro años el contacto, tanto al padre como a la madre, aunque tampoco lo pudo hacer la bisabuela.

La causa se encuentra a cargo del juez Pablo Pérez y en todo este tiempo no pudo resolverse. Ni la madre; ni el padre; ni una abuela; ni la bisabuela, que partió sin la oportunidad de reparar vínculos.

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“HAY MUCHOS ABUELOS EN LA MISMA SITUACION”

“Para Silvia fue un sufrimiento muy grande, porque nunca se pudo acercar. Después de la nota con ustedes nada mejoró y hace una semana recayó y entró en terapia (intensiva)”, contó Gustavo Yauco, nieto de la mujer.

“Vía mail le mandamos a Pablo Pérez (juez) y a Verónica Roldan (asesora), tras la audiencia de revinculación del 2024, donde este juez reconoce que la abuela no tenía medidas cautelar y tampoco le iban a poner por la edad y ser la bisabuela. Nunca se le respetó ver a los chicos”, sostuvieron sus familiares.

Su nieto contó también que, ya internada, “la madre de los niños se acercó a Fiscalía para hablar con el fiscal (Martín) Cárcamo para que los chicos la puedan ver. No activaron nada y la derivaron con la Asesora de Familia. La semana pasada, le notificamos por mail a la asesora (de Familia) y al juez Pablo Pérez para que los nenes se puedan acercar a verla al hospital porque toda la vida compartió con ellos, desde que nacieron, y no se activó nada”.

“Ella se fue sin verlos. Todo se fue empeorando en su salud, por esta misma situación de no poder ver a sus cuatro bisnietos. No somos el único caso, pero a ella siendo una persona mayor se le vulneraron todos los derechos y hay muchos abuelos también en la misma situación”, concluyeron.