La ex Miss Orán pasará siete años presa por narcotráfico

Durante el juicio, su defensa sostuvo que la joven había sido “víctima del amor”. Pero la jueza María Alejandra Cataldi replicó que ese argumento era propio de una novela que “desconocía el empoderamiento” que las mujeres han ganado en el último tiempo. Finalmente, el Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N°1 de Salta condenó a la ex Miss Orán Martina Oliva a siete años de prisión.

Las juezas Cataldi, Gabriela Catalano y Marta Snopek consideraron probada su participación en el transporte de 15 kilos de marihuana. Su pareja, el comerciante Joaquín Tolaba, fue condenado a diez años de cárcel.

Oliva continuará detenida bajo el beneficio del arresto domiciliario hasta que la sentencia esté firme. El tribunal ordenó el decomiso de la camioneta Toyota Hilux utilizada para el transporte de la marihuana secuestrada en febrero del año pasado.

“Durante el juicio, el fiscal Villalba respondió a la alusión hecha por la defensa en cuanto a que Oliva fue víctima del ‘amor’ que tenía por Tolaba y aseguró que eso no la eximía de su responsabilidad, ya que eran ‘socios en el negocio’. En la misma línea, la jueza Cataldi, en el adelanto de los fundamentos de la sentencia, coincidió: ‘El amor es un sentimiento y aquí no estamos juzgando eso, aquí se juzgan hechos’”, informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.