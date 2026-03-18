Un estadounidense se estaría apropiando de la Ruta 12

Una denuncia difundida en las últimas horas a través de audios y videos enviados desde la localidad de El Maitén puso en alerta a pobladores de la región cordillerana por un presunto avance irregular sobre la Ruta Provincial 12, a unos 60 kilómetros de Esquel en dirección a la meseta.

Según lo manifestado por quienes registraron el material, un ciudadano estadounidense que habría adquirido tierras en la zona estaría detrás de la instalación de una portada de ingreso colocada directamente sobre la traza de la ruta. La situación fue interpretada por los denunciantes como un intento de restringir el paso en un sector considerado de uso público.

Los vecinos sostienen que la colocación de esta estructura generó dificultades para la circulación y habría dejado prácticamente aisladas a al menos dos familias que residen en el área rural afectada. En ese contexto, expresaron su preocupación por la falta de intervención de organismos provinciales para verificar lo sucedido y garantizar la libre transitabilidad.

Además, compararon lo ocurrido con antecedentes en otros puntos de la provincia, como los reclamos por restricciones de acceso en sectores de Península Valdés, donde en distintos momentos se denunciaron tranqueras que limitaban el paso de residentes y turistas.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre actuaciones administrativas o judiciales vinculadas al caso, mientras crece la expectativa en la comunidad por definiciones que permitan esclarecer la situación y determinar la legalidad de las medidas adoptadas en ese tramo de la ruta provincial.